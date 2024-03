Dimissioni Sarri | Lotito ha già in mente il suo successore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lazio, dopo ledi Mauriziosi cerca il: ecco il nome preferito daper la prossima stagione Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è già tempo di pensare al futuro dopo ledi Maurizioarrivate nella giornata di ieri. Mentree Fabiani stanno provando a sbrogliare la matassa da qui al termine della stagione, con l’ipotesi traghettatore sempre viva, a partire da luglio c’è un solo nome nella testa del patron: Alberto Gilardino. L’attuale tecnico del Genoa è il primo nome sulla lista della dirigenza biancoceleste. La principale alternativa è rappresentata da Raffaele Palladino, al momento al Monza. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Il Messaggero | Le riflessioni segrete: Lotito e Fabiani si erano interrogati sino all'una di notte, lunedì nella pancia dell'Olimpico. La società continuava a ritenere Sarri ...laziopress

Lazio, la scelta di Martusciello: ecco perché ha deciso di rimanere: RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha presentato le Dimissioni, non è più l'allenatore della Lazio. Al suo posto rimane Giovanni Martusciello, suo vice storico, almeno fino ...lalaziosiamonoi

Lazio in ritiro, i giocatori non l'hanno presa bene: Romagnoli una furia e con Sarri...: RASSEGNA STAMPA - La Lazio è ufficialmente in ritiro da ieri pomeriggio alle 15. L'inizio però non è stato dei migliori: Dimissioni di Sarri e un allenamento piuttosto scarno in palestra. La scelta ...lalaziosiamonoi