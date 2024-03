Dimissioni Sarri | il messaggio di Immobile | «Sempre con lui»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024), il capitanoha voluto scrivere unsui social dopo quanto letto in giro e le voci uscite, il capitano della Lazioha voluto scrivere unsui social dopo quanto letto in giro e le voci uscite. Le sue parole: IL– «In queste ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sonomesso a disposizione del mister, così come in precedenza di tutti gli allenatori nella mia carriera. Ieri con tutti i miei compagni siamo stati da lui per farlo recedere dal suo intento di rassegnare le. In serata ci siamo confrontati con la Società, ma la decisione del mister è ...