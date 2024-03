Dimissioni Sarri | adesso è UFFICIALE | il comunicato del club

Ufficiale, Maurizio Sarri si separa dalla Lazio: fatale la sconfitta con l'Udinese. Squadra a Martusciello: "La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie Dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il ...eurosport

Lazio, Sarri alla squadra: "Non mi seguite più. Vado via io per non far cacciare qualcuno di voi": Mente, costringerà la società biancoceleste a guardare altrove per capire chi potrà essere il reale sostituto. In queste ore sarebbe emerso un nuovo nome, perché stando a quanto riportato dal… Leggi ...informazione

La Lazio ufficializza l'addio di Sarri, squadra a Martusciello: (ANSA) - ROMA, 13 MAR - La Lazio ha ufficializzato la fine del rapporto con l'allenatore Maurizio Sarri ed affidato la squadra al suo vice ...sport.tiscali