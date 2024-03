DiMartedì | il generale Vannacci nella Fossa dei Leoni | vi ha convinto?

Vannacci: 'Ho avuto una ragazza di colore e ho corteggiato una trans. Mussolini Non voglio dare giudizi': A l'Aria che Tira le ultime dichiarazioni del generale Vannacci a "Un giorno da Pecora" e a "diMartedì". Le dichiarazioni Nel corso del programma radiofonico ha raccontato di come, in gioventù, abbia avuto una ragazza di colore e corteggiato un ...

Quanto può essere pericoloso il generale Vannacci: Il libro, che il mondo della cultura ha deriso a crepapelle, ha ottenuto un successo di vendite clamoroso e il generale Vannacci viene ora caldamente corteggiato da Matteo Salvini che vorrebbe ...