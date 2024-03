Dimarco | «Non dobbiamo sbagliare l’approccio! Qui si azzera tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha parlato prima di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Il mancino nerazzurro predica attenzione. APPROCCIO ? Federicoa Prime Video: «Ci aspettiamo una partita difficile come all’andata, quindi una partita di duelli e contrasti. Non. Calo di tensione per i complimenti? Quello che stiamo facendo in campionato, in Champions League si. Qui sono tutte partite difficili. Che partita aspettarci? Dovremmo usare la nostra mentalità. Giocare come sappiamo fare e riuscire a portare un risultato positivo.». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...