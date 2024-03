Derubato il cardinale Lojudice | rubati dall’auto telefoni | agenda e passaporto diplomatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Siena, 13 marzo 2024 – Il finestrino dell’auto sfondato mentre stava dicendo messa agli scout alla basilica dell’Osservanza, via tutto quello che era stato lasciato all’interno della vettura. IlPaolo Augustoè stato vittima di un furto domenica a Scacciapensieri. Un episodio molto spiacevole anche se parte della refurtiva è stata recuperata dai carabinieri, dopo la denuncia presentata dall’arcivescovo di Siena. Sarebbero in particolare stati sottrattitargata Corpo, in seguito alla rottura di un finestrino, dueni, un’, ildella Città del Vaticano. Le forze dell’ordine si sono subito attivate e, nel corso di verifiche operate nei dintorni della zona dove è stato operato il ...