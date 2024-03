Deposito di scorie nucleari | Trino ritira l’autocandidatura dopo mesi di proteste delle associazioni ambientaliste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La giunta comunale di, in provincia di Vercelli, ha deciso di revocare la delibera del 12 gennaio scorso, quando il Comune si era ufficialmente autocandidato a ospitare sul proprio territorio ilnazionale dei rifiuti radioattivi e parco tecnologico, pur non essendo inserito nella mappa51 aree idonee per il, la Cnai. Possibilità offerta dal decreto legge Energia (su proposta della Lega), che aveva aperto alle autocandidature. La nuova proposta di delibera con la revoca, firmata dal sindaco Daniele Pane, è stata pubblicata in queste ore sull’albo pretorio dell’amministrazione comunale, a poche ore dall’incontro organizzato, oggi alle 21, dal comitato “Tri.No”.duediarrivate dalle...