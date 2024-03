Denunciò problemi di sicurezza Boeing | scoperta shock | trovato senza vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 13 marzo 2024)diper quanto riguarda la società aerospaziale, laOramai negli Stati Uniti D’America non si sta parlando d’altro se non di una vicenda che ha scosso un intero Paese. Ovvero quella che ha visto come vittima John Barnett, vale a dire l’ex dipendente del colosso aerospaziale americana “”. Quest’ultimo era divenuto famoso per aver denunciato pubblicamente violazioni degli standard dinei processi di produzione degli aerei di linea della compagnia. Purtroppo l’uomo, 62 anni, è stato ri...