Dentro lo scandalo della superconduttività a temperatura ambiente

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Benefici del Semaglutide per i Pazienti HIV Uno studio suggerisce che il semaglutide, farmaco di successo per l’obesità e il diabete, potrebbe apportare benefici ai pazienti con HIV, aiutandoli a perdere peso e ridurre le condizioni legate all’accumulo di grasso. Etica nell’Intelligenza Artificiale Proteica Una nuova iniziativa chiede la vigilanza nel biodesign, affrontando i potenziali rischi legati all’uso di intelligenza artificiale per la progettazione proteica e la sintesi del DNA, per evitare la creazione di armi biologiche. Successo di “Oppenheimer” agli Oscar Il film “Oppenheimer” ha ottenuto sette premi agli Oscar grazie alla sua rappresentazione del fisico J. Robert Oppenheimer, L'articolo proviene da News Nosh.