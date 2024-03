Dengue | oltre un milione e mezzo di casi in Brasile Allerta anche per l’aumento dei casi di virus Zika

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non si ferma l’epidemia diin. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono 391 le morti confermate causate quest’anno dall’infezione veicolata dalle zanzare, mentre su altri 854 decessi sono in corso indagini. A livello nazionale isospetti segnalati superano ormai il(1.583.183), di cui 12.652 gravi. Il tasso di incidenza dellainè pari a 757,5ogni 100mila abitanti. In 9 stati del Paese sudamericano è stata dichiarata l’emergenza sanitaria.la sindrome da infezione congenita per ildella, secondo dati ufficiali, ha rialzato la testa nel 2023, con 1.035 ...

(Adnkronos) – Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di dengue , la “febbre spaccaossa”, avvenuti direttamente nel nostro Paese, e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi ... (italiasera)

