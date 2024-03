Delio Rossi | 'Il gesto di D'Aversa? Tutti maestrini senza sapere Non comprendo questo perbenismo'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo i fatti accaduti domenica scorsa allo stadio Via del Mare dopo la partita tra Lecce e Hellas Verona, con Roberto D'che ha colpito...

L'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha parlato di Marco Di Bello, fischietto della sfida tra la sua ex squadra e il Milan (pianetamilan)

Le parole di Stefano De Grandis , noto giornalista, sulla testata di D’Aversa contro Henry in Lecce-Verona. I dettagli Dagli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha commentato la testata di ... (calcionews24)

Blog: D’Aversa, Delio Rossi e gli altri: Blog Calciomercato.com: Poco fa sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 28esima giornata della Serie A italiana di calcio e qualcuno di mia conoscenza ...vivoperlei.calciomercato

Da Tom Rosati a Baldini, se l'allenatore perde la testa: Il pesante gesto del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, nei confronti dell'attaccante del Verona Thomas Henry, è l'ultimo una serie di molti precedenti; alcuni anche famosi, altri meno ricordati ma ...ansa

Mark Iuliano intervistato da LeoVegas.News: “Dalla Salernitana alla Juve, una carriera da sogno. Zidane il più forte mai visto”: Mark Iuliano, ex difensore che in Serie A ha vestito la maglia della Juventus per otto stagioni, è stato intervistato da Andrea Zenga ai microfoni di LeoVegas ...agimeg