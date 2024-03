De Rossi Per Lukaku problema all' anca | in campo gente fresca

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia del ritorno con il Brighton. BRIGHTON (INGHILTERRA) - "non è venuto con noi, accusa unall'che gli si presenta sistematicamente a distanza di qualche mese. Se è risolvibile in pochi giorni? Da quello che mi dicono sì, ma non sono es