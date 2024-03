De Rossi ha in testa solo la Roma | ma mostra in diretta i segni della stanchezza | “Dormo poco”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MXGP DI Motocross ALLE 17.15 E 20.10 3- Zanchi compie un sorpasso spettacolare all’esterno su Mc Lellan per l’ottava posizione. 3- ... (oasport)

Brighton-Roma, De Rossi: 'Si può giocare senza Dybala e Lukaku. Gestire il 4-0 non vuol dire difendersi e basta': Giornata di vigilia per la Roma di De Rossi che domani sera affronterà il Brighton nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League dove dovrà difendere.calciomercato

Milan, testa allo Slavia: Pioli punta sui titolari: Il Milan cerca di pensare solamente al campo ed alla partita di giovedì sera contro lo Slavia Praga per gli ottavi di Europa League.milanlive

Le zanzare causa della pRossima pandemia Cosa sta succedendo in Brasile: In Brasile 1,5 milioni di casi di dengue e preoccupazione anche per le malattie virali Zika e Chikungunya: per l'Oms la pRossima pandemia potrebbe essere causata dalle zanzare.money