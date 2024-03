De Rossi | «All’andata il Brighton ha avuto occasioni come noi Noi più bravi a concretizzare»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Daniele De, allenatore della Roma, torna a parlare alla vigilia della sfida con il, ritorno degli ottavi di Europa League.la Roma vinse 4-0. Di seguito le parole di Deriportate da Tmw. Dein conferenza: «Possiamo giocare anche senza Dybala e Lukaku» Domani gestirete la gara ti preoccupa? «Penso che la gestione per un allenatore o il calciatore sia il pane quotidiano. Sbagliamo se diamo un’accezione negativa, speculativa al termine ‘gestione’. Gestire significa riconoscere le fasi della partita. Se c’è stata una partita dove abbiamo gestito bene tutto è stata la gara d’andata. Io posso fare dei cambi che gestiscono un momento, ma poi sono i calciatori a gestire i palloni in campo». Desulle condizioni di Dybala e Lukaku: «Non siamo alla fine ...

De Rossi "Per Lukaku problema all'anca, in campo gente fresca": Sulla possibilità di fare un imponente turnover, De Rossi ha aggiunto: "Non è una questione di turnover imponente, ma di volere in campo tanta gente fresca, che vada a fare una grande gara come ...sport.tiscali

Brighton-Roma, De Rossi: 'Si può giocare senza Dybala e Lukaku. Gestire il 4-0 non vuol dire difendersi e basta': Giornata di vigilia per la Roma di De Rossi che domani sera affronterà il Brighton nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League dove dovrà difendere.calciomercato

West Ham-Friburgo: probabili formazioni e dove vederla: Visualizzazioni: 113 Al London Stadium va in scena il ritorno degli ottavi di Europa League West Ham-Friburgo. Si riparte dallo 0-1 dell’andata. Hammers pronti alla rimonta. Indice Qui West Ham Gli uo ...calciostyle