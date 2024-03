De Maggio | “Se le cose non vanno bene al Napoli io lo dico | altri…”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Valter Derisponde alle accuse di un tifoso su presunte critiche al, ribadendo la sua libertà di espressione nel giudicare la situazione. CALCIO– Valter De, noto giornalista, ha risposto per le rime ad un tifoso delche lo aveva accusato di aver espresso giudizi troppo critici sulla situazione in casa azzurra, diversi da quelli di altri opinionisti. “In questa radio vige la democrazia” Durante la sua trasmissione a Radio Kiss Kiss, Deha ribadito: “In questa radio vige la democrazia, ognuno dice quello che vuole ed è così da sempre”. Rivendicando la piena libertà di esprimere il proprio pensiero. “Non impedisco di dirlo, ma per me non è tutto bello” Il giornalista ha ammesso di discostarsi da chi dipinge tutto rosa in casa ...