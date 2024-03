De Laurentiis vs Sky | la UEFA non resta a guardare | c’è la decisione dopo i fatti di Barcellona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024)quanto accaduto nel pre partita di-Napoli, laha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Aurelio De. Il Napoli ha dovuto abbandonare la Champions League. Gli azzurri di Francesco Calzona non si sono dimostrati all’altezza dell’impegno europeo contro il. Il risultato di 3-1 è sembrato per certi tratti giusto rispetto a quanto fatto vedere in campo. Il Napoli, però, ha da recriminare anche per alcune episodi arbitrali e non solo. Sicuramente il mancato rigore per il chiaro “step on foot” di Cubarsì su Osimhen avrebbe potuto indirizzare in modo diverso il match, così come l’errore da due passi di Lindstrom sul risultato di 2-1 e con la qualificazione ancora in bilico. Nei minuti finali, poi, il Napoli ha anche colpito una traversa con ...