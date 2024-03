De Laurentiis vede sfumare sotto gli occhi una sessantina di milioni Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Degliunadi. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Degliunadie la squadra torna a casa senza il premio di 10. Peggio di così non poteva andare, la sfida allo stadio di Montjuic certifica la stagione terribile dei campioni d’Italia. Il doppio colpo nei primi 17’ è micidiale, la squadra di Calzona subisce ripartenze a ripetizione, si allarga in mezzo al campo, va in bambola in difesa. Firmin e Cancelo senza alcuna pietà nel giro di due minuti mettono la prima pietra sulla qualificazione, mentre la linea dei quattro ...