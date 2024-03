De Laurentiis spinge il cameraman di Sky | spunta il video completo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla vigilia di Barcellona-Napoli, ha creato scalpore il gesto folle di De, che ha portato via di forza Politano dall’intervista a Sky Sport. A due giorni dall’accadutoildell’attacco del presidente del Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De, è stato protagonista in negativo di due attacchi duri nei confronti di DAZN e Sky. Proprio quello verso Sky avvenuto alla vigilia di Barcellona-Napoli ha suscitato le reazioni indignate da parte del personale dell’emittente e non solo. Difatti è stata immediata la replica da parte del Direttore di Sky Sport, Federico Ferri, al gesto folle compiuto da De. A due giorni dall’accaduto,ilche chiarisce ulteriormente i ...