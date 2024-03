De Gregori & Zalone La strana coppia fa un disco tutto suo Sarà un “Pastiche“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Galeotta fu la Feltrinelli e la presentazione barese dell’album Vivavoce. Il primo incontro pubblico tra Francesco Dee Checco, tra il vate rapito dalla sua “dolce venere” e il giullare in cerca della “patacca”, è avvenuto giusto dieci anni fa in Puglia tra gli scaffali della libreria in cui il cantautore romano era approdato al culmine di un suo tour promozionale. E chi davanti a John Travolta che accenna a Sanremo Il ballo del qua qua pensava di aver visto, può andarsi a cercare in rete le immagini di Deche canta col compare I uomini sessuali. "Non so se è il punto più alto della mia carriera o il più basso della tua" s’era lasciato scappare in quell’occasione l’interprete di Cado dalle nubi. Fatto sta che da quella sera Checco; Principe non si sono più persi di ...