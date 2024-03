“Devo dire una cosa.. I said yes!”. Diletta Leotta su Instagram annuncia così le sue nozze in vista con Loris Karius , il portiere del Newcastle con cui ha già avuto una figlia, Aria, pochi mesi fa, ... (sportface)

Dazn vanta i Diritti di trasmissione di tutta la serie A anche per i prossimi cinque anni. Dopo svariate ipotesi prese in considerazione, si è optato per la conferma del l’accordo. Ciò al netto delle ... (quifinanza)

Dazn, in arrivo la multa per il Napoli: ADL ha chiuso i ponti: ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Dazn, in arrivo la multa per il Napoli: ADL ha chiuso i ponti L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla ...forzazzurri

ADL contro Dazn, in Lega si sono stufati: doppia multa in arrivo, cifre e dettagli: Per quanto riguarda la diatriba con Dazn è già arrivata una multa e ne sta per arrivare un'altra. Lo scrive il Corriere dello Sport: ...tuttonapoli

De Laurentiis sull’orlo di una crisi di nervi, la stagione è stata un duro ridimensionamento (Zambardino): L'impressione è che De Laurentiis abbia voluto tenere l'ambiente sotto stress perché si discutesse di tutto ma non dei risultati ...ilnapolista