Danzare sul pallone

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nel secolo scorso il compositore Dmítrij Šostakóvi? definì il calcio “il balletto delle masse”. Oggi il gergo calcistico ha espressioni che richiamano genericamente il(“Gioca come se danzasse”, “Danza tra le linee”) e solo di rado calcio maschile e danza classica vengono associati in modo esplicito (qui un pezzo di Marco D’Ottavi che paragona un’acrobazia di Gianluca Vialli a un grand jeté). La verità è che nell’immaginario sono attività lontanissime. Una questione di presunta virilità. Nei giorni d’ottobre del 2020 in cui si accordava con il Manchester United per la sua prima esperienza nel calcio inglese, Edinson Cavani era in Uruguay, nella città dove aveva trascorso l’adolescenza, Montevideo, e promuoveva la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, una scuola pubblica e gratuita di danza e canto lirico, per età comprese tra i sei e i ...