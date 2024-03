Daniela Galliano

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Comprendere econsapevolezza del funzionamento della propria fertilità è fondamentale. Tutte le donne dovrebbero essere informate, soprattutto quelle che stanno programmando una gravidanza. Penso ad esempio alle informazioni sul ciclo mestruale e la. Spesso le donne invece scoprono da sole il funzionamento del proprio corpo e il rischio di non approfondire e fare informazioni su questi argomenti, è che la comunicazione resti generalizzata e sommaria. Quindi in caso di cicli irregolari o mestruazioni molto dolorose ci si senta sbagliate e si arrivi a colpevolizzarsi. Di fertilità e strategie per preservala si parla ancorapoco ed è per questo che i professionisti dovrebbero fare più informazione possibile per permettere finalmente alla donne di sentirsi davvero protagoniste del proprio ...