Dall’Ecuador ad Haiti | il “cortile di casa” di Biden è in fiamme

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con le dimissioni del primo ministro di, Ariel Henry, a seguito dei disordini che hanno travolto il Paese caraibico, si è aperto un nuovo fronte per la politica estera dell’amministrazionenel “di” degli Stati Uniti. Dall’immigrazione al confine meridionale, fino alla crescente influenza della Cina in America centrale e Sud America, InsideOver.

Haiti, la pace amara dopo le dimissioni del presidente Henry: In uno stato debole, i gangster hanno più potere delle istituzioni democratiche. Come ha dimostrato l’ultima rivolta guidata da Barbecue, un ex poliziotto a capo di un gruppo criminale ...editorialedomani

Gli occhi del mondo non guardano Haiti: C’è il fondato sospetto che, al di là dei proclami di solidarietà, nessuno abbia interesse a impegolarsi in questa crisi ...laregione.ch

Haiti: «Segnali incoraggianti ma nei quartieri più violenti mancano acqua e cibo»: Dopo un’altra notte di spari e violenza , ieri mattina, 12 marzo, la Capitale di Haiti Port-au-Prince si è svegliata in una calma apparente, seguita alla notizia delle dimissioni del primo ministro ...romasette