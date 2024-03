Dal governo la norma che piace a Mediaset e Rai Guerra a Netflix e a tutte le piattaforme streaming

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nessun ribasso sui costi di doppiaggio e produzione di serie e film europei. Riduzione degli obblighi di investimento e programmazione per produzioni cinematografiche e televisive italiane, nonché sulla necessità di acquisire opere cinematografiche appena uscite. Queste regole si applicheranno a tutti: emittenti generaliste e. Nel nuovo Testo Unico sui Servizi Media Audiovisivi (Tusma) attualmente in discussione nelle commissioni Trasporti e Cultura della Camera, la maggioranza di centro-destra sembra orientata a soddisfare le richieste delle emittenti televisive generaliste a discapito delle nuove, le quali stanno alterando il duopolio Rai-e interferendo nel mercato pubblicitario. Lo riporta Il Fatto Quotidiano. Segui su affaritaliani.it

Diventano più lunghi i tempi per poter saldare i debiti con il fisco, la rateizzazione delle cartelle esattoriali viene spalmata fino a 120 rate per chi ha difficoltà a pagare.

