Dal Comune di Colliano cittadinanza onoraria a Titti Postiglione | vice capo nazionale della Protezione Civile

A Fanpage.it l'avvocato Alessandro Minin spiega in quali casi un cittadino può chiedere un risarcimento al Comune di Milano per danni causati dall'emergenza buche . Nella maggior parte dei casi ... (fanpage)

Anche per il Comune di Sorano il progetto eolico previsto in località Rempillo, nel Comune di Pitigliano è fuori luogo tanto che ha presentato alla regione Toscana un parere contributo sul ... (lanazione)

Nuovo parcheggio a Cesano di Senigallia: Sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a raso in Strada Settima di Cesano di Senigallia. Con propria decisione, l’Amministrazione Comunale di Senigallia aveva valutato assai util ...senigallianotizie

Parma ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a 30 anni dalla scomparsa: In memoria della vicenda e per mantenere vivo il ricordo di Ilaria, esempio di giornalismo d’inchiesta, il Comune di Parma organizza due iniziative che si svolgono nell’ambito del trentesimo ...parma.repubblica

Nidi, ecco cosa cambia: più posti a Sagnino e in via Italia Libera: Gli asili pubblici in città dunque passano da sette a cinque, più quello di Lora già affidato ad una cooperativa durante lo scorso mandato. Concentrare i pochi educatori rimasti permetterà, stanti le ...laprovinciadicomo