Dai Pc al centralino Tutti i corsi gratuiti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al via iper disoccupati al Consorzio Comunità Brianza. Si tratta deidi competenze digitali Office per il lavoro di 40 ore dal 26 marzo al 12 aprile, e lo stesso corso a livello approfondito di 60 ore dal 26 marzo al 10 maggio su Ms Office, Word, Excel, utilizzo per uso professionale dei programmi di scrittura e di calcolo, dall’interfaccia alla stampa. Inoltre il corso di receptionist-centralinista con utilizzo della lingua inglese di 140 ore, con utilizzo della lingua inglese, dal 16 aprile al 27 giungo. Possono partecipare gratuitamente aitramite il Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disoccupati tra i 16 e i 65 anni. Al termine dei performativi è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (al raggiungimento della frequenza pari al 70% ...