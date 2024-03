“Da voltastomaco” Toninelli demolisce il campo largo | siluro a Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Riecco Danilo. Dopo le lamentele sul costo del tonno e di altri alimenti, l'ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle si è focalizzato sulla disfatta della sinistra nelle elezioni regionali in Abruzzo: “Fa la differenza il candidato nelle elezioni regionali. Luciano D'Amico non aveva la capacità di emozionare come Alessandra Todde. Abbiamo perso contro uno (Marco Marsilio, ndr) che lavorava in smart working da Roma”. In particolare a pesare sulla sconfitta c'è l'idea di un carrozzone contro il centrodestra. “Solo a sentiremi viene il”, sentenzia, che spiega il proprio punto di vista: “Va bene allearsi con il Pd, va malissimo allearsi con Matteo Renzi e Carlo Calenda e speriamo che questo non capiti più e che l'Abruzzo ci insegni. Ma possiamo ...