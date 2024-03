Da un grande amore non possono che nascere grandi cocktail

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Se non credete nel destino non crederete nemmeno nella forza di Amante 1530, un nuovo scintillante aperitivo di sangue americano ma a tutti gli effetti con cittadinanza italiana. La passione di Sting e sua moglie Trudie per il nostro Paese è ormai un dato di fatto. La loro tenuta Il Palagio, in Toscana, tra Figine Valdarno e Greve in Chianti, è un santuario di relax, accoglienza eospitalità. Nel corso di una delle tante serate tra amici, emerge la voglia di un aperitivo leggero, beverino e moderno da condividere con gli amici, portare in omaggio e sorseggiare senza impegno prima di cena. Se al primo incontro erano presenti Ana Rosenstein, Richard Kirshenbaum e Barry Rosenstein, nel tempo sono arrivati anche altri amici quali Len Tessler, Stuart Ellman, Sarah Foley, Mark Hauser e Michael Kassan. L’origine del nome non poteva che ricollegarsi alla tenuta in cui ...