Da Dior a Chanel | le super location delle prossime sfilate Cruise sono tutte in Europa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il primo obbiettivo2024 è far sognare, ma di cosa si tratta?speciali pre-collezioni che anticipano la moda primavera estate 2025, nate per soddisfare i clienti che necessitavano di fare acquisti per mete calde anche durante l’inverno. Oggiuna parentesi tra l’inverno e la primavera che permette di raggiungere un maggior numero di utenti, proponendo una moda dedicata alle occasioni più speciali. Oltre che un pretesto per i brand per realizzare spettacolariin mete esclusive. Così ogni anno, tra maggio e giugno, le Maison del lusso organizzano le propriein giro per il mondo. Quali ...