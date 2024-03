Da 150 euro a notte a salire

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ma quanto costa venire a Lucca un week end e quanti lucchesi spenderebbero certe cifre? Ve lo siete mai domandati. Qualcuno di sicuro sì, altro forse no. Noi per toglierci ogni dubbio siamo andati a fare un giro sui siti più popolari di prenotazione on line (i vari booking.com, airbnb.com etc). Bene, intanto c’è da dire che nel weekend pasquale almeno sui siti internet la metà dei posti è già prenotato e questo comporta un notevole aumeto dei prezzi. Si parte, in media, da non meno di 150. Prezzo che varia a seconda del tipo di alloggio e della sua posizione, con le case in affitto e le camere di hotel con tariffe che oscillano tra i 100 e i 300. Una gamma di prezzi che riflette la diversità dell’offerta turistica lucchese e che accontenta le esigenze di diverse tipologie di viaggiatori. Ad ...

Massimiliano Capitanio, commissario Agcom , annuncia sui social che a breve arriveranno le sanzioni da 150 a 5000 euro per chi ha fruito di materiale pirata. Non solo IPTV, ma anche app scaricate da ... (dday)

Cologno al Serio. È in arrivo questo mese la prima tranche del premio di risultato contrattato per i lavoratori della Grifal spa di Cologno al Serio e Zanica, azienda che produce imballaggi ... (bergamonews)

Mazda CX-5 2.2L Skyactiv-D 150 CV 2WD Evolve del 2021 usata a Roma: Optionals Airbag Laterale, Alzacristalli Elettrici, Antifurto, Autoradio, Bluetooth, Cerchi in Lega, Climatizzatore Manuale, Retrovisori ripiegabili elettricamente ...automoto

L’Inps ricerca 129 medici. Ecco come fare domanda: L'Inps cerca 129 medici in Italia per incarichi nelle ex commissioni mediche del Mef. In Toscana sono vacanti 7 posti. Compensazione mensile di 320 euro lordi più emolumenti variabili. Requisiti: iscr ...lanazione

L’Inps apre selezione per trovare 129 medici: L'Inps cerca 129 medici in Italia per incarichi nelle commissioni mediche del Mef. In Toscana ci sono 7 posti vacanti con compensi mensili e requisiti specifici. Domande entro il 27 marzo 2024 su www.msn