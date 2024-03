CSW68 | il vertice Onu per la parità di genere apre con 5 relatori uomini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È cominciata in questi giorni New York la 68esima Commissione annuale sulla condizione delle donne, la, il più grande incontro annuale delle Nazioni Unite sull’uguaglianza die l’emancipazione delle donne. Il, però, che ha al centro il raggiungimento dell’uguaglianza e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze ha aperto i lavori in un modo che ha lasciato piuttosto perplessi i presenti, donne soprattutto, ma anche gli stessi. Gli interventi iniziali, infatti, curiosamente, sono stati pronunciati da voci soltanto maschili. ...