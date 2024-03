Crociate russe Il patriarcato di Mosca alla conquista dell’Africa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La penetrazione russa in Africa assume sfumature molto diverse da loro. Da una parte c’è l’azione istituzionale del Cremlino, che promuove lo svilupparsi di rapporti interstatali sia nella loro forma bilaterale che in situazioni multilaterali (di cui l’esempio più lampante può essere individuato nel summit Russia-Africa, la cui seconda edizione si è svolta a San Pietroburgo nel luglio del 2023); dall’altra c’è il ruolo (sempre meno) ibrido svolto dWagner e da altre Private Military Companies meno note, che offrendo i propri servizi agli establishment dei Paesi africani assurgono al ruolo di influenti attori locali, proteggendo la stabilità dei governi o viceversa favorendone la caduta attraverso colpi di Stato a cui partecipano più o meno direttamente, e si accaparrano il controllo di preziose risorse. Ma accanto a queste due forme più conosciute ve ne è un’altra, ...

