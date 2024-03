Costacurta sicuro | «Atletico Madrid può superare l’Inter in un solo modo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Inter fra poco in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così SALTO DI QUALITA’ – Queste le parole di: «l’ha più soluzioni ma stasera vedremo la vecchia versione. Una partita sporca, difficile, intensa. Simeone ha capito checosì può, facendo quello che ha fatto sino ad ora non ce la può fare. Inter? Inzaghi è molto coraggioso, il gol di Bologna è lì a dimostrare che siamo di fronte ad un allenatore che ha fatto fare un salto di qualità alla squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, ...