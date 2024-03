Cosmoprof 2024 | gli appuntamenti imperdibili dedicati alla cosmetica

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dal 21 al 24 marzoWorldwide Bologna apre le porte della sua 55esima edizione. Un appuntamento rivolto a esperti del settore e curiosi, perfetto per conoscere le novità relative al mondo della bellezza e della cosmesi. La cornice è quella di BolognaFiere, che accoglierà oltre tremila aziende provenienti da sessantasette Paesi, pronte a condividere le ultime innovazioni per unghie e capelli, make up e cura della pelle. Un long weekend che inizia con l’apertura coordinata di tutti i padiglioni giovedì 21 marzo. In particolare, poi, Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics rimarranno aperti per tre giorni e chiuderanno sabato 23 marzo, mentre i padiglionial canale professionale Cosmo Hair Nail & ...