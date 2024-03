“Così sono stata truffata al Bancomat” | donna anziana derubata dei risparmi di una vita | “Sono disperata…”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La vittima dell’ennesima truffa è una pensionata di 79 anni, che si è vista sottrarre oltre 10mila euro in appena due giorni.al– Ilcorrieredellacittà.com L’ha raccontato la modalità con cui èavvicinata eda un giovane originario dell’Est Europa.a Trastevere Le si è avvicinato offrendole aiuto. E, la buonafede della vittima l’ha fatta cadere in un tranello che le è costato oltre 10mila euro. La truffa, l’ennesima, è avvenuta qualche sera fa – il 2 marzo scorso – nei pressi della banca sita in piazza San Cosimato, pieno centro di Trastevere. Unasi è avvicinata allo sportello per prelevare 100 euro. A quel punto le ...