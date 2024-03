Così De Luca ha terremotato la sanità in Campania

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ospedali al collasso, prestazioni in grave deficit, inchieste e rinvii a giudizio. E questo nonostante un bilancio da 15 miliardi di euro... Nella regione del Sud la salute è un miraggio «grazie» alla gestione del suo governatore- sceriffo. Se proprio vi capita di ammalarvi, abbiate il buongusto di morire presto». La scritta che campeggiava vicino a un ascensore dell’ospedale Vecchio Pellegrini, a Napoli, è la perfetta sintesi del rapporto tra i campani e la. Malgrado le roboanti parole del governatore Pd, Vincenzo De, che vede «primati» e «miracoli» come un disperso vede miraggi d’acqua zampillare nel deserto, il comparto assomiglia sempre più a un malato terminale. Afflitto com’è da sprechi, inefficienze e incapacità di gestione. E non è una questione di soldi che mancano, come sostiene «’o Sceriffo» impegnato in una sgangherata guerra ...