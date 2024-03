Cos’è una TV OLED?

Il 36enne oltre a vessare e picchiare il bambino, insultava e usava violenza anche contro la madre prendendola a calci, pugni e schiaffi e rinchiudendola in casa (repubblica)

“Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima, sono bellissime le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge”. Parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ... (ilfattoquotidiano)