Cosa succede se si ruba a scuola Il film “La sala professori” di Çatak visto da Ciccotti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Eccoci dentro una modernissima, nel Paese-locomotiva d’Europa, la Germania. Le prime belle inquadrature, mobilissime, ci sballottano in un istituto che da noi si chiamerebbe, “istituto comprensivo”. Solo che in diversi Paesi d’Europa non vi sono le “superiori” distinte dalle “medie” (come in Francia o in Italia o in Finlandia): il loro comprensivo va dalla primaria alla prima sezione della secondaria di secondo grado, ossia sino a studenti di 16 anni. Scale larghe e comode per i piani superiori, spaziosi ballatoi, un androne somigliante a un piccolo piazzale, aule dotate di LIM, palestra confinante con un verde giardino. Unacon macchina del caffè. Istituti così li abbiamo anche in Italia. Ci conforta che anche qui, come in Italia, che ci siano furti di denaro e oggetti vari. Davanti all’ennesima sottrazione di ...