Cosa significa transizione energetica e come si applica in Italia

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Per quanto l’argomento vada molto “di moda”, non tutti sannosignifichi il concetto di. Magari, almeno per grandi linee, si capisce quale sia la sfera di competenza di questo processo ma forse a tanti restano oscuri gli obiettivi di un simile “movimento” di portata globale. Vivere in maniera più sostenibile il nostro pianeta è probabilmente la summa generale di tutti gli obiettivi prefissati per la. Una consapevole strategia deve essere pensata per valorizzare al meglio le fonti energetiche verdi, dunque abbandonare quelle fossili altamente inquinanti, ridurre i consumi e i rifiuti. Proprio ladeve traghettarci in questa direzione con l’aiuto di investimenti pubblici e privati in vari settori ...