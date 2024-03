Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alha deciso di parlare nuovamente in maniera dettagliata di. Una volta per tutte ha voluto raccontare la sua verità, dopo essere stata interpellata da Sergio. I due si trovavano in piscina e lei ha esordito così nel racconto: “Quest’estate è vero che mi sono cercata questa nomea perché esiste un programma. Però esiste la tentatrice che tenta e poi esiste”. Infatti, in maniera alquanto sorprendente ha spiegato nelle scorse ore aldi averqualdi insolito., soffermandosi su, ha rivelato quali siano sempre state le sue reali intenzioni. Ha quindi detto che la gente da fuori ha ...