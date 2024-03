Cosa c' entrano le gambe con il sonno? Lo sa bene chi soffre della sindrome delle gambe senza riposo | un disturbo che rende difficile addormentarsi E favorisce risvegli frequenti Ecco come imparare a convivere con questo disturbo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Agitazione, dolore, calore, bruciore, formicolii e indurimento dei polpacci. E tutto ciò mentre si vorrebbe dormire. Sono i sintomi tipici. Raramente, per fortuna, possono coinvolgere anche le braccia. «Spesso, invece, ai sintomi tipicisi associano i Plms (Periodic limb movements of sleep, ossia i movimenti periodici degli arti)» spiega il Professor Michele Terzaghi, responsabile dell’unità complessa neurofisiopatologie e del Centro di Medicina deldell’Irccs Fondazione Mondino di Pavia. «Quando compaiono i Plms, lee i piedi si muovono in modo incontrollato, ...