Cortona | i lavori di restauro della lunetta del Beato Angelico a San Domenico

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Sono in partenza i lavori per il ripristino del ponte della strada che conduce all’ Eremo francescano de «Le Celle» . Luogo di pellegrinaggio, punto di attrazione turistica ... (lanazione)

Arezzo, 11 marzo 2024 – Si stanno per concludere i lavori alla scuola «Paliotti» di Terontola . Partiti nel luglio del 2022, gli interventi di adeguamento hanno interessato oltre i due/terzi ... (lanazione)

Palazzo del Pero in festa per la fine dei lavori della canonica: Arezzo, 13 marzo 2024 – Domenica 17 marzo, si terrà a Palazzo del Pero, la festa per la conclusione dei lavori di recupero e restauro della Canonica della Chiesa di San Donnino. Alle 11 verrà ...lanazione

Il 15 marzo "Cortona e le sue stelle". Tra gli ospiti Rosolino e Vinci: Insieme a loro l’assessorato allo Sport intende ringraziare tutti gli addetti ai lavori del settore: gestori di impianti e associazioni di volontariato che garantiscono la sicurezza delle ...letruria

Cortona, ad agosto saranno conclusi i lavori alla scuola «Paliotti» di Terontola: Sopralluogo nel cantiere per le opere di adeguamento sismico, un milione di euro di finanziamento fra Comune e Regione Toscana ...lanazione