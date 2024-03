Coppa del Mondo di Scherma | sciabola e fioretto in gara per il Ranking Mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Letrici a Sint Niklaas per l’ultima e decisiva tappa di Qualifica Olimpica, ilfemminile e maschile a Washington per un Grand Prix che metterà in palio un punteggio maggiorato per il. È un weekend importantissimo per laazzurra quello che, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, andrà in scena tra Belgio e Stati Uniti, con 36 atleti italiani in pedana.trici in Belgio… per Parigi Riflettore puntati sullafemminile. In terra belga, infatti, andrà in scena la prova didelin cui saranno assegnati i pass definitivi per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia è in piena corsa anche in questa specialità grazie ai recenti ottimi risultati del quartetto del CT Nicola Zanotti che, ...