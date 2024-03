Controlli mercato Esquilino – Sanzionati titolari box vendita alimentari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La scorsa mattina (12 marzo), i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante unitamente ai colleghi del Gruppo Tutela Salute hanno effettuato una serie di ispezioni amministrative a carico di alcuni box diall’interno delrionale “” in via Principe Amedeo. Ad esito dei, i Carabinieri hanno sanzionato idi due rivendite per un importo totale di 8.000 euro per omessa notifica all’autorità competente di deposito derrate, carenze igienico sanitarie e promiscuità tra tipologie. I Carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro amministrativo due cantine adibite a deposito, in uso agli stessi, nelle quali sono risultate stivate ...