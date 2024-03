Controlli alla metro di Chiaiano | un arresto per droga

(Di mercoledì 13 marzo 2024)di. Arrestato un 27enne aveva con se 3 dosi di marijuana e 225 euro in contante. In casa una dose di Hashish e denaro di dubbia originedi. I carabinieri della stazione di Marianella hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio A. R., un 27enne già noto alle forze dell’ordine. L’è avvenuto durante uno deidi routine nella stazione didellapolitana Linea 1. I militari hanno trovato nelle tasche del 27enne 3 bustine di marijuana e 225 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione, dove i militari hanno esteso la perquisizione, ...

