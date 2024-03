Contra Operation Galuga | la recensione – A volte ritornano

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prima di Cuphead e persino prima di Metal Slug, il run and gun aveva un unico e indiscusso re:. Sviluppato da Konami nella seconda metà degli anni ’80,racchiudeva tutta la tamarraggine e il testosterone dei film di guerra di quell’epoca in un solo cabinato, per permettere a uno o due giocatori di avanzare lungo livelli bidimensionali facendosi strada a suon di piombo e power up ai limiti dell’incredibile.segna il ritorno della serie con un remake del primissimo capitolo infarcito di nuovi contenuti, il tutto ripensato con una nuova veste grafica in 2.5D. Una serie che, a 37 anni suonati, non accenna a perdere il proprio appeal, soprattutto agli occhi dei giocatori più navigati. Riusciranno Bill Rizer, Lance Bean e soci a bucare ancora lo schermo fra polvere da ...