Contatto Osimhen-Cubarsi | Tuttosport da non credere | la moviola fa discutere

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Montano ancora le polemiche per il possibile rigore non assegnato al Napoli contro il Barcellona:fa infuriare i tifosi azzurri. Quella maturata allo Stadio Olimpico Lluis Companys è un’eliminazione amara da digerire per il Napoli e per i suoi tifosi. Se il risultato appare netto, con un secco 3-1 che sempre non dare alcuna chance al Napoli di replica, diversa è stata la storia in campo. I ragazzi di Francesco Calzona scendono in campo impauriti e soprattutto il Barcellona è abile nel mettere in luce tutte le pecche difensive degli azzurri. I due gol in rapida successione nel corso del primo tempo avrebbero tagliato le gambe a chiunque, ma non ad un Napoli resiliente che stringe i denti e di forza va a riaprire il match con Rrahmani. In avvio di secondo tempo, poi, gli azzurri alzano il baricentro e si rendono molto pericolosi dalle parti di Ter Stegen e ...