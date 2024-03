Consar | la strada è giusta Vuole blindare il 4° posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo quattro sconfitte consecutive, tutte peraltro al tiebreak, laè tornata al successo, espugnando Reggio Emilia 3-0 (21, 22, 18) nell’anticipo di sabato. Coach Bonitta, che ha dato fiducia a Russo in regia aldi Mancini, ha accolto con favore il risultato: "Sì, siamo tornati a vincere 3-0, che è il risultato più gratificante, e anche il risultato che mi piace di più. Del resto è anche il risultato che piace a tutti, quando è positivo". Detto questo, il tecnico giallorosso non ha nascosto le criticità al cospetto di un avversario (penultimo) in lotta per non retrocedere: "È stata comunque una gara molto difficile dal punto di vista emotivo e dal punto di vista mentale. Vinto il primo set, abbiamo avuto momenti difficili. In particolare, il secondo parziale è stato molto complicato per noi, ed è stato un bene averlo portato a casa, ...