Confindustria | corsa a due per un presidente

Roma, spinta delle imprese alla politica: «Un piano per rilanciare il Lazio». Gualtieri: al lavoro per tagliare l'Irpef: L'economia del Lazio ha «il fiato corto». E per riprendere a correre serve un Piano industriale in grado di declinare, punto per punto, cosa serve davvero per lo sviluppo.ilmessaggero

Petrolio in rialzo, Wti sale a 78,08 dollari (+0,7%): (ANSA) - ROMA, 13 MAR - Quotazioni in rialzo per il petrolio: Il Wti con consegna ad aprile avanza dello 0,7% a 78,08 dollari al barile e il ...notizie.tiscali

Marchesini (Confindustria): «Bene il Piano Transizione 5.0, ora bisogna correre per attuarlo»: Audizione Dl Pnrr. Per il vice presidente di Confindustria il Piano per la transizione digitale è cruciale per le imprese, ma mancano le regole ...ilsole24ore