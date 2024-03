Condannato a 9 anni autista boss Denaro

Il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato a nove anni per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati Giov anni Luppino , l'imprenditore di Campobello di Mazara, in provincia di ... (tg24.sky)

Casamonica, il boss Ferruccio morto in carcere a Lecce. Nel 2023 Condannato a Roma a 25 anni per mafia: “Te darei 'na bastonata in testa, te spaccherei la testa! Le mascelle te romperebbi io! Tu non lo sai chi sono. Io ti porto via a te”. Una vita da boss… Leggi ...informazione

Taranto, far west a Paolo VI: carcere per 39 anni e lavori in una colonia agricola: È stato il giudice Alessandra Romano a mettere la sentenza che ha Condannato a 13 anni e 1 mese di reclusione Mario Fagotti e Piero Bisignano, difesi dagli avvocati Pasquale Blasi, Andrea e Salvatore ...lagazzettadelmezzogiorno

Trapianti di fegato, a Padova 2.500 interventi in 34 anni: Sono 2500 i trapianti di fegato realizzati in Azienda Ospedale Università di Padova da quando, nel 1994 il professor D'amico eseguì il primo intervento. Una storia che è cresciuta negli anni e che da ...mattinopadova.gelocal